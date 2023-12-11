İstanbul'da Scorpions rüzgarı esecek
Rock müzik efsanesi Scorpions, 'Love at First Sting' albümlerinin 40. yılı şerefine çıktığı turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
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Türkiye'de son konserini 2016 yılında veren dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, İstanbul'a geliyor.
'Still Loving You', 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane', 'Send Me an Angel', 'Always Somewhere' gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan grup, 8 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.
Biletler 15 Aralık Cuma saat 12.00'de satışta olacak.