İstanbul'da Scorpions rüzgarı esecek

Türkiye'de son konserini 2016 yılında veren dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, İstanbul'a geliyor.

'Still Loving You', 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane', 'Send Me an Angel', 'Always Somewhere' gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan grup, 8 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Biletler 15 Aralık Cuma saat 12.00'de satışta olacak.