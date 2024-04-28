Kayıp kedi kargo paketiyle bin kilometre yol gitti!

Fox News'in aktardığı bilgilere göre; Salt Laket City'de yaşayan Carrie Clark ve eşi Matt Clark'ın "Galena" isimli kedisi 10 Nisan Çarşamba günü kayboldu. Çift, kayıp kedilerini bir hafta boyunca her yerde aradı ancak bulamadı.

Kedinin çipindeki bilgiler eşleşti

Clark'a 17 Nisan'da bir veteriner hekimden telefon geldi ve kedisinin yanında olduğunu söyledi. Galena'nın gerçekten Clark'ın kendisi olup olmadığını teyit etmek isteyen veteriner, telefon numarası, adres ve gittikleri veterineri doğrulamasını istedi. Alınan cevaplar kedinin çipine işlenmiş bilgilerle eşleşince kedinin Galena olduğu kesinleşti.

Depo çalışanının dikkati sayesinde bulundu

Carrie Clark, daha sonra Galena'nın kargo iade kutusunun içine atladığını ve Kaliforniya eyaletinde bulunan iade merkezi deposuna gönderildiğini öğrendi. Depo çalışanı Brandy Hunter'ın paketteki kediyi fark ettiği ve veterinere götürdüğü ortaya çıktı.

Paketteki yırtık hayatta kalmasını sağladı

Carrie ve eşi Matt haberi aldıktan sonra Galena'yı geri getirmek için Kaliforniya'ya gitti. Galena'nın 6 yıldır kendileriyle yaşadığını belirten Clark, paketin yan dikişlerinin açılması sayesinde kedinin hayatta kaldığını söyledi. Veterinerde tedavi olan kedinin kan değerleri normale döndü.

Clark, eşinin "almadan önce dene" yöntemiyle altı adet iş botu aldığını, bunlardan beşini iade edeceği kutuyu hazırlarken koli bandı ve makas almak için kutunun başından ayrıldığı sürede Galena'nın kutunun içine atlamış olabileceğini değerlendiriyor.