Ünlü hakem havalimanında hırsızlık yaparken yakalandı

Euroleague'in tanınmış hakemi Matej Boltauzer, Partizan-Monaco maçı sonrası Belgrad Havalimanı'nda 221 Euro değerinde parfüm çalarken güvenlik tarafından suçüstü yakalandı.

Euroleague basketbol müsabakalarının tanınmış hakemi Matej Boltauzer, Partizan ile Monaco arasındaki maç sonrası Belgrad Havalimanı'nda bir hırsızlık olayına karıştı.

5 Aralık 2023 tarihinde yaşanan bu olay sonrasında Slovenyalı hakem, gözaltına alındı. Belgrad'da düzenlenen maçın ardından, Boltauzer'in havalimanının duty free mağazasından 221 Euro değerinde parfüm çaldığı tespit edildi. Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hakem, olay yerinde itirafta bulundu.

Üzgünüm konuşamam

Olaya ilişkin ilk bilgiler, Sırp gazetesi Republika tarafından servis edildi. Gazete, hakem Boltauzer ile iletişime geçtiğini ve "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Üzgünüm, konuşamam" yanıtını aldığını aktardı.

2003 yılından itibaren Euroleague sahalarında düdük çalan 49 yaşındaki Boltauzer, bu alandaki en deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor. Son olarak tartışmalara sahne olan Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında karşılaşmayı yönetmişti.