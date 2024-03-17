Michelin yıldızlı şefle uzayda yemeğin fiyatı belli oldu

Dünyanın ilk uzaydaki Michelin yıldızlı restoranı, uzay turizminin sınırlarını zorluyor. İlk lüks uzay turizmi şirketlerinden biri olan SpaceVIP, Michelin yıldızlı Danimarkalı şef Rasmus Munk ile iş birliğine girerek uzayda eşsiz bir gastronomik deneyim sunuyor. Bu özel deneyim için 495 bin dolar ödemeniz gerekiyor.

T24'de yer alan habere göre bilet başına 495 bin dolardan başlayan fiyatlarla 6 kişi, altı saatlik bir yolculuk yaparak Dünya atmosferinin üzerinde yemeğin tadını çıkararak tarih yazacak.

Projeden elde edilen tüm gelirler bilim ve teknolojide cinsiyet eşitliğini destekleyen Uzay Ödülü Vakfı'na aktarılacak.

SpaceVIP'in kurucusu Roman Chiporukha, The Post'a şunları söyledi: "Bu, insan bilincini yükseltmek ve evrensel uzay okuryazarlığını teşvik etmek için uzay yolculuğunun gücünden yararlanmak amacıyla önde gelen sanatçılarla ortaklaşa düzenlenen bir dizi keşif gezisinin ilkidir."

Şef, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 2025'in sonlarında fırlatılacak bir görev sırasında dünyanın ilk karbon nötr uzay gemisi olan Space Perspective'in Uzay Gemisi Neptün'de yemeğini sunacak.

Uzay gemisi Neptün bir roket değil, SpaceBalloon tarafından yavaşça hareket ettirilen basınçlı bir kapsül olarak tanıtıldı.

Space Perspective'in kurucusu ve eş CEO'su Jane Poynter yaptığı açıklamada, "Space Perspective, uzay deneyimini her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyo. Eşsiz uzay uçuşlarımızla, insanlar için hayatlarını tamamen değiştirebilecek bu anı mümkün kılıyoruz; biz insanların dünyaya ve onun içindeki yerimize bakış açımızda derin bir değişim" diye konuştu.

Yolcular, gemide Wi-Fi erişimine sahip olacak ve deneyimlerini canlı yayınlayabilecek ve uçuşları sırasında Dünya'daki arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurabilecekler.

CEO, Space Perspective'in, "hiçbir eğitim veya özel ekipman gerektirmeden, tamamen yeniden tasarlanmış bir uzay uçuşu deneyimi" aracılığıyla, Spaceship Neptune ile uzaya seyahat etmenin "en güvenli ve erişilebilir" yolunu sunduğunu söylerken, "gezginler aynı zamanda Dünya'nın eğriliği üzerinden güneşin doğuşunu da şık bir şekilde izleme şansına sahip olacaklar" dedi.

Şef Ramsus'un Kopenhag merkezli restoranı Alchemist, 2020'den bu yana iki Michelin yıldızı sahibi ve Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde beşinci sırada yer alıyor.