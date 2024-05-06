The Stay Warehouse, ‘Project Kai*’ı Alaçatı’da müzik severler ile buluşturuyor

17–19 Mayıs tarihleri arasında ilk kez The Stay Warehouse’un ev sahipliğinde gerçekleşecek Project Kai*’da dünyaca ünlü djler ve lokal sanatçıların canlı performansları, gün boyu sürecek workshoplar ve Alaçatı sokak lezzetleriyle unutulmaz bir hafta sonu partisi yaşanacak.

Project Kai*, 17 Mayıs Cuma günü, The Stay Warehouse’un bahçesinde Alaçatı’ya özgü sokak lezzetleri eşliğinde yaratıcı besteci ritim kaşifleri ikilisi Âme’nin DJ performansı ile başlayıp, Avangart Tabldot’un groove'u merkeze alan canlı performansı ve Julya Karma’nın bilinç yolculuğuna çıkaran ritimleri eşliğinde gece boyunca devam edecek.

DJ'ler canlı performans sergileyecek

18 Mayıs Cumartesi günü Project Kai*’ın ikinci gününde ise, Parizyen ikili Birds of Mind, Kanadalı yapımcı ve DJ Nick Morgan, hip-hop, rock ve funk türlerini elektronik müzikle buluşturan Yet More’un canlı DJ performansları ile misafirlerine sabahın ilk ışıklarına kadar unutulmaz bir parti yaşatacak. Lokal sanatçılar; Emir Sağıroğlu, Kantel ve Zoe Dona’nın da performanslarıyla sahne alacağı etkinlik sabahın erken saatlerine kadar devam edecek.