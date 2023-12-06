UNESCO, Ramazan iftarını 'Somut Olmayan Kültürel Miras' olarak tanıdı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve İran'ın, iftar yemeğinin "sosyokültürel geleneklerinin", Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması talebini kabul etti.

Botsvana'nın Kasane kentinde toplanan Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, iftarın bir topluluk geleneği olarak önemini tanıdı.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, "(İlgili ülkelerde eftari veya iftor olarak da adlandırılan) iftar, tüm dini ve törensel ritüeller yerine getirildikten sonra, Ramazan ayı boyunca gün batımında yapılır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iftar "Genellikle aile ve toplum bağlarını güçlendiren ve karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve sosyal alışverişi teşvik eden toplantılar veya yemekler şeklini alır." şeklinde tanımlandı.

İftar pratiğinin "genellikle aile içinde aktarıldığına" ve "geleneksel yemeklerin bileşenlerini hazırlama görevinin genellikle çocuklara ve gençlere verildiğine" dikkat çekildi.

Açıklamada, "İftarla ilgili tören ve ritüeller, Ramazan ayı boyunca oruç tutması gerekmeyen kişiler tarafından da uygulanır." denildi.

Komite'nin pazartesi günü başlayan toplantısında ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye'nin "sedef kakma işçiliği" ve "balaban/mey zanaatkarlığı ve icra sanatı" da Somut Olmayan Miras Listesi'ne kaydedildi.