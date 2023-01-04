2023’te dolarda zayıflık bekleyenler çoğunlukta

Hilal SARI

Küresel ekonominin önemli bir bölümünde resesyon beklenen 2023 yılında doların diğer para birimleri karşısında seyrine ilişkin “zayıflık” öngören yatırım bankaları çoğunlukta. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tüketici ve üretici fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından yılın ikinci yarısından itibaren U-dönüşü yaparak sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağını öngören Wells Fargo, ING, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Citi ve Morgan Stanley gibi yatırım bankaları 2023’ün doların zayıflayacağı bir yıl olmasını öngörüyor. Öte yandan dolar endeksinde 2021 yılının 2. yarısında başlayan ve endeksi 20 yılın zirvesine çıkartan rallinin beklentilerden daha uzun süre destek bulacağını öngören kuruluşlar da var.

WELLS FARGO: FAİZ İNDİRİMLERİYLE DOLAR ZAYIFLAR VE DÜŞÜŞE GEÇER

Yıl başında dolarda görülen direnç, enflasyonun yavaşlaması ve Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz indirimlerine başlamasıyla azalacak ve dolarda kısmi düşüş görülecek. Enflasyonun daha da düşmesi ve Fed’in güvercinleşmesi doların 2022’deki kazanımlarını 2023 yıl sonuna kısmen tersine döndürür. Euro ve yen nihayet destek bulabilir ve gelişmekte olan ülke paraları da dolardaki zayıflamayla istikrar bulabilir.

ING: 2. YARIDA FAİZ İNDİRİMİ BAŞLAR AMA PARİTEYE ÇOK YARAMAZ

Çekirdek enflasyonda ekim ayında görülen yavaşlama, ABD konut sektöründen gelen olumsuz veriler ve ekonomiye güvenin azalması uzun süredir öngördüğümüz 2. yarıda faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Fed 2. yarıda faiz indirimine başlasa bile Avrupa ve Asya’nın dolar mevduatlarından istikrarlı bir çıkış getirecek yatırım ortamı sağlayacağını öngörmüyoruz. Bu nedenle euro/dolar’da 1,05 düzeylerinin üzerinde yükseliş görülmeyeceği görüşündeyiz.

DEUTSCHE BANK: DOLAR GÜCÜNÜ YİTİRİR, PARİTE YILI 1,05’LE KAPATIR

Fed’in faiz döngüsü muhtemelen 2023 baharında zirveyi görecek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırımlarına devam edecek. Ancak doların krallığı sona yaklaşıyor olabilir. Zayıf dolar küresel varlık piyasalarını hareketlendirebilir. Euro Bölgesi’nde ve Çin’de büyüme zayıf geçen kış aylarından sonra tekrar hızlanabilir, bu nedenle paritenin 2023 yılını 1,05’le kapatacağını öngörüyoruz.

SOCIETE GENERALE: ABD’DE RESESYON VE BARIŞ DOLARI DÜŞÜREBİLİR

Dolar 2008 krizinden bu yana ABD ekonomisinin Avrupa’dan daha güçlü seyretmesi sonucu çok güçlendi. Para piyasalarında herşey büyümelere, para politikalarına ve diğer unsurlara bağlı olsa da, 2023 yılında ABD’de yaşanacak bir resesyon doları herkesin beklediğinden daha da fazla düşürebilir. Ayrıca Noel Baba yeryüzüne barışı getirebilirse dolardaki düşüş daha da büyük olur. Fed’in U dönüşünü ECB’den daha önce yapması muhtemel, bu da euro için pozitif ve dolar rallisinde sonun başlangıcı anlamına geliyor.

UNICREDIT: PARİTE 1,10-1,12’YE YÜKSELİR, DOLAR DÜŞER

Dolar güçlü seyrini kaybedecek ancak bu tam bir tersine dönüş olmayacak. Tahmin aralığımızın (2023) sonunda euro/ dolar paritesinin 1,10-1,12 düzeylerine yükselmesini bekliyoruz.

CITI: DOLAR İKİNCİ YARIDA DÜŞÜŞE GEÇER

Doların 2023 yılı içinde zirveyi görmesini ve ikinci yarısında değer kaybı yaşayacağı bir seyre gireceğini öngörüyoruz. Morgan Stanley de doların 2023 boyunca düşeceğini öngören kuruluşlur arasında.

CREDIT SUISSE: BÜYÜK MERKEZ BANKALARI 2023’TE FAİZ İNDİRMEZ

Ana varsayımımız bir çok ülkede zirveyi gören ve düşmeye başlayan enflasyonun 2023’te gelişmiş ekonomilerdeki merkezlerin hedeflerine yaklaşmayacağı yönünde. ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon merkez hedeflerine kadar gerilemeyecek. Bu nedenle gelişmiş ülke merkez bankalarından hiç birinin 2023’te faiz indirimine gideceğini öngörmüyoruz. ABD şahin Fed’den ve artan küresel resesyon endişelerinden 2023’te de destek bulacak. 1985’ten bu yana en güçlü seviyelerinde olan doların 2023’ün ikinci kısmında zirve yapıp zayıflaması da olası ancak bunun için Fed’in sıkılaşmayı bitireceğine dair sinyal vermesi ve ABD dışında ekonomik iyileşmeye dair işaretler olması gerekiyor. Dolardaki güçlü seyrin devam etmesi gelişen piyasalardan sermaye çıkışlarına neden olacaktır. Öte yandan çok kutuplu yeni dünyada doları bypass edecek sistemlerin gelişmesi durumunda dolara yönelik rezerv para talebi olumsuz etkilenebilir.

JP MORGAN: BAZ SENARYODA DOLAR GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYACAK

Baz senaryomuzda gelişmiş pazarlarda ılımlı bir resesyon yaşanacağı ve enflasyonun düşmeye başlaması. Ancak dolar bu senaryoda 2023 boyunca destek bulmaya devam edecek. Fed’in faizleri yüzde 5 civarına yükseltip durmasını öngörüyoruz. Ancak riskler aşağı yönlü ve karamsar senaryoda merkezler enflasyon beklentilerini çıpalayabilmek için daha fazla sıkılaşmaya gidebilir ve bu durumda doların güvenli liman cazibesi artar.

HSBC: DOLARA DESTEK AZALSA DA DİRENÇLİ KALACAK

Faizlerde zirveye yaklaşsak da, ekonomiler arası faiz farklarının daha fazla açılmasını beklemiyoruz. Bazı ekonomiler için faiz farkları daha da azalabilir. Bunun sonucunda dolara desteğin azalacağını ancak yine de ABD ekonomisinin daha dirençli olması ve risk iştahının karışık seyretmesi nedeniyle dolarda da direncin devam edeceğini öngörüyoruz. Daha önce dolarda güçleniş beklerken, bu görüşü nötr görünüme revize ettik.