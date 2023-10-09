Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?
Piyasalarda gün ortasında son durum ne? 9 Ekim 2023 tarihinde borsada BIST 100 endeksi arttı mı, azaldı mı? Altın, döviz fiyatlarında güncel rakamlar, gün ortasında piyasaların kısa özeti.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 düşüşle 8.353,88 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla 111,05 puan değer kaybetti.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.
En çok kazandıran hisseler hangisi?
Günün ilk yarısında 17 hisse yükselirken, 83 hisse değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim ve Ereğli Demir Çelik oldu.
Altının onsu ne kadar?
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,63, bileşik getirisi yüzde 29,54 seviyelerinde bulunuyor.
Dolar, euro kaç TL?
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 149,1 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27,7010 liradan, avro 29,1800 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.851 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 3,2 yükselişle 86,6 dolardan işlem görüyor.