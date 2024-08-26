41,6 derece: Avustralya'da kış sıcaklık rekoru kırıldı

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde termometrelerin 41,6 dereceyi göstermesiyle, ilk belirlemelere göre ülke tarihinin kış sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, ülkenin Kimberley bölgesindeki bir meteoroloji istasyonunda sıcaklıklara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede termometrelerin 41,6 dereceyi gösterdiği belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM) tarafından geçici olarak teyidi yapılan bilginin yarın yapılacak açıklamayla kesinleşmesi halinde, ülkede şimdiye kadarki kış sıcaklık rekoru kırılmış olacağı kaydedildi.

Sıcak hava dalgasının Avustralya'nın doğu kesimlerine yöneldiğini aktaran yetkililer, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer sıcaklık rekorlarının yaşanabileceğinin altını çizdi.

Bir önceki rekor ise yine Batı Avustralya eyaletinde 23 Ağustos 2020'de 41,2 dereceyle kırılmıştı.