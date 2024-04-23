AB, ‘zorla çalıştırılanların’ ürettiği ürünlerin pazara girişini yasakladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda zorla çalıştırılan kişilerin ürettiği ürünlerin AB pazarına girmesini yasaklayan yasa 555 lehte, 6 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edildi.

Buna göre, zorla çalıştırma kullanılarak üretilen herhangi bir ürünün AB pazarına sürülmesi, piyasaya sunulması, ithal veya ihraç edilmesi yasak kapsamına girecek.

Ürünler internet ortamı dahil AB sınırlarında satılamayacak

Yasa kapsamında AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu, şüpheli malları, tedarik zincirlerini ve üreticileri soruşturma hakkına sahip olabilecek.

Bir ürünün zorla çalıştırma koşulları altında üretildiği tespit edilirse, artık internet dahil AB pazarında satılması mümkün olmayacak ve sevkiyatlar AB sınırlarında durdurulacak.

Soruşturma kararlarında, uluslararası kuruluşlar, işbirliği yapan makamlar ve ihbarcılardan alınabilecek gerçeklere dayalı ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasına önem verilecek.

Ürünleri geri çekme, ihmal etme ve şirketlere para cezası uygulanacak

Zorla çalıştırılarak üretilen bir ürünün yasaklanması, geri çekilmesi ve imha edilmesi konusundaki nihai karar soruşturmayı yürüten makam tarafından verilecek.

Yaptırımlar çerçevesinde yönetmelik kurallarına uymayan şirketlere para cezası da verilebilecek. Şirketin tedarik zincirlerinden zorla çalıştırmayı kaldırması halinde ürünlerin AB pazarına geri dönme ihtimali tekrar değerlendirilecek.

Yasa, AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. AB verilerine göre, dünya genelinde 27,6 milyon kişi zorla çalıştırılıyor.