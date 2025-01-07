ABD: Çin'in siber saldırı faaliyetleri konusunda endişeliyiz

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile düzenledikleri sanal toplantıda siber saldırılar konusunu ele aldı.

Çin destekli siber saldırılar ikili ilişkileri etkileyebilir

Yellen, Çin destekli siber saldırıların "zararlı" olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin ikili ilişkileri etkileyebileceğini dile getirdi.

Bakan Yellen ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'na maddi destek sağlayan, Çin dahil diğer ülkelerdeki şirketlerin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'ün başında Çin destekli bir siber saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Saldırıda hackerların uzaktan erişim sağladığı ve bazı sınıflandırılmamış belgelere ulaştığı belirtilmişti.