Hindistan'ın palm yağı ithalatı 11 ayın zirvesine ulaştı

Hindistan'ın palm yağı ithalatı, rafinerilerin rakip soya ve ayçiçek yağına kıyasla fiyat indirimi nedeniyle alımlarını artırması ve tükenen stokları yenilemesiyle haziran ayında 11 ayın zirvesine ulaştı.

Hindistan Solvent Ekstraktörleri Birliği (SEA), haziran ayında palm yağı ithalatının mayıs ayına göre yüzde 60'ın üzerinde artarak 955 bin 683 tona yükseldiğini ve bunun Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olduğunu açıkladı.

Sektör kuruluşu, soya yağı ithalatının yüzde 9,8 düşüşle 359 bin 504 tona, ayçiçek yağı ithalatının ise yüzde 17,8 artışla 216 bin 141 tona yükseldiğini bildirdi.

Yerel bitkisel yağ stoklarının 1 Temmuz'da yedi ay aradan sonra ilk kez 1 milyon 568 bin tona yükseldiğini belirten kuruluş, geçen ayki 1,33 milyon tonluk seviyenin yaklaşık beş yılın en düşük seviyesi olduğunu hatırlattı.