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İGA Holding’in CEO’su Atalay Gümrah oldu

Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık şirketleri ortaklığı ile 2024 Mart ayında kurulan İGA Holding A.Ş’nin CEO’luk görevine Atalay Gümrah atandı.

Haber Merkezi
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İGA Holding’in CEO’su Atalay Gümrah oldu
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Dünya havacılık sektörünün öncü markalarından olan ve küresel aktarma merkezi İGA İstanbul Havalimanı’nın Mart 2024’te kurulan çatı kuruluşu İGA Holding A.Ş.’nin CEO’luk (Üst Yönetici) görevine Atalay Gümrah atandı. Gümrah, yeni görevine 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

Atalay Gümrah kimdir?

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Gümrah; profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başladı. Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu’ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya’daki EBM Jsc ve İntema’da çeşitli pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi.

Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra Şubat 2017 - Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen Gümrah, evli ve iki çocuk babası.

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