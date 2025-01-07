Pazarama’dan yerel üreticiye ve vakıflara güçlü destek

“Anadolu’nun Meşhur Lezzetleri” ve “El Emeğiyle Anadolu’dan” alanları aracılığıyla tüketiciler, kolayca bağış yapma ve yerel üreticileri destekleme fırsatına sahip oluyor. Aynı zamanda Pazarama’nın mobil uygulaması üzerinden de Pazarama Destek Ol’a erişim sağlanabiliyor.

İş Bankası iş birliğiyle yürütülen “Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı” projesi, çiftçi kadınların emeğini desteklemek amacıyla önemli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, çiftçi kadın ürünlerinden yapılan satışlarda üreticilerden komisyon alınmıyor ve kendilerine yıllık 250.000 TL’ye kadar ücretsiz kargo desteği sağlanıyor. Bu proje, kadın girişimciliğini teşvik ederek kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pazarama’nın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile gerçekleştirdiği “Atma, Bağışla” ve “Okuyorum Oynuyorum” projeleri, sürdürülebilirlik ve eğitim odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. “Atma, Bağışla” projesi, elektronik atıkların geri dönüştürülerek eğitime dönüştürülmesini sağlarken, “Okuyorum Oynuyorum” projesi TEGV’e kitap bağışı yapılmasına olanak tanıyor. Bu projeler, çevresel duyarlılıkla eğitimin bir araya geldiği anlamlı çalışmalar olarak dikkat çekiyor.

Pazarama, topluma değer katan projeler yapma odağıyla ilerliyor

Pazarama, hayata geçirdiği bu projelerle yalnızca bir e-ticaret platformu olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. Anadolu’nun dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla yerel üreticilere destek sunan ve kadın girişimcileri güçlendiren Pazarama, topluma değer katan projeler yapma odağıyla ilerliyor. Tüketiciler, hem platformun geniş hizmet yelpazesinden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılıyor hem de toplumsal fayda odaklı projelere katkıda bulunuyor. Pazarama, 2024 yılında hayata geçirdiği bu projeleri 2025 yılında da geliştirerek desteklerine devam edecek.