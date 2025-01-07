  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pazarama’dan yerel üreticiye ve vakıflara güçlü destek
Takip Et

Pazarama’dan yerel üreticiye ve vakıflara güçlü destek

Türkiye’nin hızla büyüyen e-ticaret platformu Pazarama, yerel üreticilere destek vermek ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla “Pazarama Destek Ol” projesini hayata geçirdi. Bu özel proje ile yerel üreticilerin ve vakıf ürünlerinin görünürlüğünü artırarak toplum yararına önemli bir katkı sunulması hedefleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pazarama’dan yerel üreticiye ve vakıflara güçlü destek
Takip Et

“Anadolu’nun Meşhur Lezzetleri” ve “El Emeğiyle Anadolu’dan” alanları aracılığıyla tüketiciler, kolayca bağış yapma ve yerel üreticileri destekleme fırsatına sahip oluyor. Aynı zamanda Pazarama’nın mobil uygulaması üzerinden de Pazarama Destek Ol’a erişim sağlanabiliyor.

İş Bankası iş birliğiyle yürütülen “Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı” projesi, çiftçi kadınların emeğini desteklemek amacıyla önemli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, çiftçi kadın ürünlerinden yapılan satışlarda üreticilerden komisyon alınmıyor ve kendilerine yıllık 250.000 TL’ye kadar ücretsiz kargo desteği sağlanıyor. Bu proje, kadın girişimciliğini teşvik ederek kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pazarama’nın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile gerçekleştirdiği “Atma, Bağışla” ve “Okuyorum Oynuyorum” projeleri, sürdürülebilirlik ve eğitim odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. “Atma, Bağışla” projesi, elektronik atıkların geri dönüştürülerek eğitime dönüştürülmesini sağlarken, “Okuyorum Oynuyorum” projesi TEGV’e kitap bağışı yapılmasına olanak tanıyor. Bu projeler, çevresel duyarlılıkla eğitimin bir araya geldiği anlamlı çalışmalar olarak dikkat çekiyor.

Pazarama, topluma değer katan projeler yapma odağıyla ilerliyor

Pazarama, hayata geçirdiği bu projelerle yalnızca bir e-ticaret platformu olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. Anadolu’nun dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla yerel üreticilere destek sunan ve kadın girişimcileri güçlendiren Pazarama, topluma değer katan projeler yapma odağıyla ilerliyor. Tüketiciler, hem platformun geniş hizmet yelpazesinden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılıyor hem de toplumsal fayda odaklı projelere katkıda bulunuyor. Pazarama, 2024 yılında hayata geçirdiği bu projeleri 2025 yılında da geliştirerek desteklerine devam edecek.

Faiz kararı sonrası konut kredilerinde düşüş! Gayrimenkul sektörü 2025’ten umutluFaiz kararı sonrası konut kredilerinde düşüş! Gayrimenkul sektörü 2025’ten umutluEkonomi
Saka Su’dan 20. yıla özel reklam filmi: Sevdiklerimiz söz konusuysa ‘‘İyilik Saka’da!’’Saka Su’dan 20. yıla özel reklam filmi: Sevdiklerimiz söz konusuysa ‘‘İyilik Saka’da!’’Şirket Haberleri
ZF, öncü ve çevreci modeli REMAN ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyorZF, öncü ve çevreci modeli REMAN ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyorŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Mutlutur Yatçılık'ın kurucusu Mutlugil, ECPY üyeliğine kabul edildi
Mutlutur Yatçılık'ın kurucusu Mutlugil, ECPY üyeliğine kabul edildi
SushiCo’da üst düzey atama
SushiCo’da üst düzey atama
İş Bankası yabancı yatırımcılarla görüşmeye hazırlanıyor!
İş Bankası yabancı yatırımcılarla görüşmeye hazırlanıyor!
arabam.com otomotiv sektörü için 2025 öngörülerini paylaştı
arabam.com otomotiv sektörü için 2025 öngörülerini paylaştı
Sevenhill Halı, CFE 2025’te ziyaretçilerine yapay zekayla halı tasarlatacak
Sevenhill Halı, CFE 2025’te ziyaretçilerine yapay zekayla halı tasarlatacak
Saka Su’dan 20. yıla özel reklam filmi: Sevdiklerimiz söz konusuysa ‘‘İyilik Saka’da!’’
Saka Su’dan 20. yıla özel reklam filmi: Sevdiklerimiz söz konusuysa ‘‘İyilik Saka’da!’’