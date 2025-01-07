Saka Su’dan 20. yıla özel reklam filmi: Sevdiklerimiz söz konusuysa ‘‘İyilik Saka’da!’’

DyDo Drinco Türkiye’nin değerli markası Saka Su, 20. yaşını yepyeni bir reklam filmiyle taçlandırıyor. Film, bedenimize ve doğaya duyduğumuz saygıyı, sevdiklerimize gösterdiğimiz özenisuyun ‘iyiliği’ ile buluşturuyor.

‘’İyilik Saka’da!’’ sloganı ailelerimize, kendimize ve doğaya duyduğumuz sevgiyi yansıtıyor.

Doğal mineralli su

Türkiye’nin değerli suyu Saka Su, doğal mineralli yapısıyla ön plana çıkıyor. Mineral oranı yüksek olan bu özel su türü, gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz değerli mineralleri vücudumuza kazandırıyor, zengin içeriğiyle günün her saatinde enerjimizi tazeliyor.

Yüksek Ph seviyesi

Saka Su’yu özel kılan bir diğer faktör ise8.22 Ph seviyesi olarak belirtiliyor.Böylelikle Saka Su, yüksek Ph seviyesine sahip su tercihinde bulunan, diyetinde bu konuya özellikle dikkat eden kişilerin vazgeçilmezi oluyor.

Ayrılmaz Kapak: Çevre dostu bir tasarım

Çevre dostu inovatif yaklaşımlarıyla gündeme gelen Saka Su, geçtiğimiz sene Ayrılmaz Kapak projesi ile dikkatleri üzerine çekmiş, Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile tüketicilerinibuluşturmuştu.

Klasik pet şişe kapaklarından farklı olarak “Ayrılmaz Kapak”,açıldıktan sonra ve kullanım sırasında şişeye sıkıca bağlı kalıyor. Kapak ve şişe bir bütün halinde olduğunda, kapakların ayrı olarak çevreye atılma riski büyük oranda azalıyor.

Geri dönüşüm süreçlerini kolaylaştıran inovatif kapak tasarımıyla Saka Su, çevre dostu ürün tercihlerinde bulunanların beğenisini topluyor.

Türkiye’nin değerli suyu 20 yaşında!

Türkiye’nin değerli suyu Saka, 20 yıldır 7'den 70'e herkese hitap ederek, iyiliği ve özeni bir arada sunuyor. Geçmişten gelen gücüyle inovatif bakış açısını buluşturan marka, nice birçok yeniliğe imza atmaya devam edecek.