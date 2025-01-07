Erdemir’de toplu işe alım süreci başladı! Saat ücretli çalışacak personel alınacak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Erdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım gerçekleştirecek.

Erdemir personel alımı için son tarih 17 Ocak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, adaylar ya da adayların birinci derece yakınları, 17 Ocak'a kadar Erdemir Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

İşe alınacaklarda aranan şartlar belli oldu

Saat ücretli pozisyonlar için işe alınacak adayların, meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri ve otomotiv elektromekanik bölümlerinden veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

İkamet önceliği bulunuyor

Başvurularda, Karadeniz Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 6 Ocak 2024'ten önce Karadeniz Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen Karadeniz Ereğli'de ikamet edenlere öncelik verilecek.

Başvuru yapacak adaylarda yaş şartı bulunuyor

Adayların, başvuru tarihi itibarıyla 18-30 yaş aralığında olmaları ve tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması şartları aranıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, adayların sağlık muayeneleri Erdemir'in iş yeri hekimleri tarafından yapılacak ve nihai karar iş yeri hekimlerine ait olacak.

Erdemir personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adayların, kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra anne, baba, eş ve kardeşler gibi birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak.

Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. İşe alımlar uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından ihtiyaca göre yapılacak.