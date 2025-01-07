Bakan Kacır açıkladı: Sanayiciye OSB'lerde arazi tahsislerine ilgi artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) tahsis edilmemiş alanları sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini bildirerek, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900'e yakın fabrika yeri için 1667 başvuru gerçekleşti." ifadesini kullandı.

“Sanayicilere OSB’de ön tahsis başvurularını açtık”

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamalarıyla OSB'lerdeki tahsis edilmemiş alanları sanayicilerin çevrim içi erişimine sunmaya devam ettiklerine işaret eden Kacır, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900'e yakın fabrika yeri için 1667 başvuru gerçekleşti. Dördüncü ayımızda 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB'de ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtık." değerlendirmesinde bulundu.

“Planlı sanayi alanlarını yeni yatırımlarla buluşturuyoruz”

Kacır, planlı sanayi alanlarını genişleterek ülkeyi katma değerli ve yeni yatırımlarla buluşturduklarını belirterek, "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz." ifadesini kullandı.