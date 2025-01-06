  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Astor Enerji'nin kapasite arttırımına 1,1 milyar TL teşvik
Takip Et

Astor Enerji'nin kapasite arttırımına 1,1 milyar TL teşvik

Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla aldığı 1,1 milyar liralık teşvikle yeni bir üretim tesisi kurarak kapasitesini artıracak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Astor Enerji'nin kapasite arttırımına 1,1 milyar TL teşvik
Takip Et

Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla aldığı yeni teşvikle üretim kapasitesini artıracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, transformatör ve anahtarlama ürünleri imalatçısı Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla son teknoloji bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik toplam yatırım tutarı 1,1 milyar lira olan teşvik aldı.

Fabrika 82 bin metrekare kapalı alana sahip olacak

Alınan teşvikle hayata geçirilecek fabrika 82 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Söz konusu yeni yatırımla anahtarlama ürünlerinde, güç transformatör grubunda ve dağıtım trafolarında kapasite artışı sağlanmış olacak.

Şirket ayrıca, bakır ve alüminyum izolasyon malzemelerinin üretimini, yerli kaynak kullanımını artırarak maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak.

Tesiste, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan invertörlerin üretimi de gerçekleştirilecek. Bu yatırımla Astor Enerji, hem yerel hem de küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek Türkiye’nin enerji sektörüne katma değer sağlamaya devam edecek.

"Sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yatırım ve Teknik Hizmetler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık, Türkiye'nin enerji sektörüne yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1,1 milyar liralık teşvik, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda ülkemizin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bundan da öte enerji ihracatı için de büyük önem taşıyor. Bu yatırımla hem yerel hem de global pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelerek, sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e: Bilseydim Sare Hanım'ın özel ilacını hazırlatırdımDavutoğlu'ndan Ahmet Türk'e: Bilseydim Sare Hanım'ın özel ilacını hazırlatırdımGündem

 

Tanju Özcan'dan CHP'ye tepki: Kimse üvey evlat muamelesi yapamazTanju Özcan'dan CHP'ye tepki: Kimse üvey evlat muamelesi yapamazGündem

 

Şirket Haberleri
L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama
L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama
Türkiye'nin şekerleme devi yurt dışındaki tesisini sattı
Türkiye'nin şekerleme devi yurt dışındaki tesisini sattı
İlaç devi Abdi İbrahim'de üst düzey 3 atama
İlaç devi Abdi İbrahim'de üst düzey 3 atama
12 yıl sonra Doğan Holding'de bayrak değişimi
12 yıl sonra Doğan Holding'de bayrak değişimi
Roche Diagnostik Türkiye'de iki üst düzey atama
Roche Diagnostik Türkiye'de iki üst düzey atama
TALPA'nın başkanı yeniden Okan Üreksoy oldu
TALPA'nın başkanı yeniden Okan Üreksoy oldu