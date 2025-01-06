Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e: Bilseydim Sare Hanım'ın özel ilacını hazırlatırdım

DEM Parti İmralı Heyeti bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin hemen başında Davutoğlu ile Türk arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

"Mardin'e gidip geliyorum, biraz rahatsızlığım var"

Davutoğlu'nun, "Burada mıydınız, Mardin'de mi" sorusu üzerine Türk, "Mardin'e gidip geliyorum, biraz rahatsızlığım vardı" ifadesini kullandı.

"Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım"

Bunun üzerine Davutoğlu, doktor olan eşi Sare Davutoğlu'nu kastederek, "Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım" dedi. Bu diyaloğun ardından heyetler görüşmenin yapılacağı salona geçti.

Davutoğlu'ndan Önder'e "Meclis'i şenlendiriyorsunuz"

Davutoğlu ile Sırrı Süreyya Önder arasında da esprili bir konuşma geçti.

Davutoğlu, TBMM Başkanvekili de olan Önder'e sık sık oturumlardaki esprili konuşmaları nedeniyle, "Meclis'i şenlendiriyorsunuz" dedi. Önder de "Ortam yeterince kasvetli zaten" yanıtı verdi.