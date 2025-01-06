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CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, yarın Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Haber Merkezi
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CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
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CHP ve DEM Parti heyetleri yarın saat 10.30'da Meclis'te bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı heyeti TBMM'de siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Heyet, İmralı görüşmesinin detaylarını paylaşmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

İmralı'da yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını siyasi partilerle paylaşan DEM heyeti, yarın Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirecek. 

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