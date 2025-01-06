DEM Parti'den Demirtaş açıklaması! Ayşegül Doğan: Herkesin desteğine ihtiyaç var

MHP’nin çağrısının ardından İmralı’da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme yapılmıştı. DEM Parti’nin İmralı heyetinin siyasi partilerle görüşmeleri devam ederken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çözüm süreci açıklaması geldi.

“Herkesin desteğine ihtiyaç var”

Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var. DEM parti olarak desteğe çağırıyoruz" dedi.

DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Doğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Öcalan Türkiye kamuoyuna bir çağrı yapıyor”

Öcalan'ın 7 maddelik açıklaması çok önemli mesajlar barındırıyor. Tıpkı Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın görüşmesi sonrası yayımlanan 3 cümlelik mesaj gibi. Sayın Öcalan, Türkiye kamuoyuna bir çağrı yapıyor. Hepimizi barış, demokratik çözüm, diyalog ve müzakere kanallarının açılması için eşit düzeyde sorumluluğa davet ediyor. Çünkü bunun Türkiye’ye kazandıracağı formül olduğunu biliyor. Bu yol haritasını kesintisiz bir biçimde onlarca yıllardır çalışan bir liderlik gücünden bahsediyoruz.

“Desteğe çağırıyoruz”

Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var. DEM Parti olarak desteğe çağırıyoruz. Ezberleri bozmadan demokratik çözüm koşullarını oluşturmak tecrübeyle sabit ki çok zor. İmralı'da yapılan görüşme sonrası, siyasi partiler görüşmesi öncesi heyetimiz Genel Merkezimi de bilgilendirdi. Öcalan'ın mesajını iletti. Öcalan'ın ortaya koyduğu iradeyi selamladığımızı buradan duyurmak istiyoruz.

Öcalan'ın artık koşullarının değiştirilmesi gerekir

İmralı ada hapishanesinde tüm bu gelişmelerin tartışmaların odağında olan Öcalan'ın artık koşullarının değiştirilmesi gerekir. Bu döneme katkı sunacak bu tarihsel fırsatı gerçekleştirebilecek koşullara kavuşması gerekiyor. Yıllardır bu tecrit sistemine son verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'nin çözümü Türkiye'ye özgü olmalı. Öcalan da buna dikkat çekiyor.

Kürt sorunu sadece DEM Parti'nin sorunu değildir

Her yerde muhalefete bu çağrıyı yaptık ve yineliyoruz. Kürt sorunu sadece DEM Parti'nin sorunu değildir. Tüm muhalefet partileri bu soruna eşit düzeyde bir duyarlılık göstermeli. Bugün bu tarihsel anı hızlıca yakalayabilmenin yolu daha çok çalışmak ve programı açık şekilde ortaya koymaktır. Görünen o ki bugüne kadar siyasi partilerin mesajlarından gördüğümüz kadarıyla memnuniyet verici bir tablo var ortada.

Demirtaş ile görüşme

En geniş çerçevede bir takım görüşmeler yapılmaya çalışılıyor. Evet cezaevlerine ziyaretler olacak. Edirne Cezaevi'nde hapiste tutulan Selçuk Mızraklı ile de Selahattin Demirtaş ile de Figen Yüksekdağ ile de Leyla Güven ile de görüşülecek. Burada ismini sayamadığım o kadar HDP'li siyasetçi hapiste ki. Hapistanedeki çok sayıda insan şu an özgürlüğün demokrasinin yolunu gözlüyor. En çok da böyle bir dönemde onların katkılarına ihtiyaç var.