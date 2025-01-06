DEM heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından devam ediyor. Bu kez DEM Parti’nin İmralı heyeti Meclis’te siyasi partileri ziyaret ediyor.

"Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz"

Gelecek Partisi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ''Bu sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız'' dedi.

Heyet ilk olarak Kurtulmuş ve Bahçeli’yi ziyaret etmişti

İmralı ziyaretinin ardından geçen hafta ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından da MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden heyet, bu hafta ilk olarak Gelecek Partisi ve AK Parti ile görüşme gerçekleştirdi.