İstanbul Havalimanı kışa hazır

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yaklaşan kış mevsimine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

404 personelimiz hazır

İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, bugün apronda gazetecilere kış hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi. Büyükkaytan şunları söyledi:

“Her seneki gibi bu sene de kış hazırlıklarımızı tamamladık. Personelimizin eğitimleri de tamamlandı. Her sene yaklaşık 7 bin saat pratik, yaklaşık 2 bin saat de teorik eğitim oluyordu. Bu sene bunu biraz daha fazlalaştırdık. Çünkü yeni araçlarımız eklendi onların eğitimleri devam etti. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin 500 saatlik eğitimimiz var. Bu eğitim yaklaşık 8 bin-8 bin 500 saati pratik, geri kalanı da teorik eğitimler olarak devam etti. 404 personelimiz ile hazır durumda bekliyoruz.

12,5 milyon metre kare kar temizlenecek

Kış alarmı, kar alarmı geldikten sonra personellerimiz 12 saat önceden havalimanına davet hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hava tarafı için 179 aracımız hazır durumda hepsinin bakımları yapıldı. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Tüm araçlarımız hazır. Bunun yanında burada temizleyeceğimiz alan 12.5 milyon metre kare. Yaklaşık 8-8.5 milyon karesi asfalt, geri kalan alanlar beton alanlar. Servis yollarıyla beraber yaklaşık 40 bin metre de servis yolu temizliğimiz var. Kara tarafındaki hazırlıklarımız da hazır, havalimanın iç yolları. Burada da yaklaşık 139 araç, 333 personel, 2 bin ton tuz ve yaklaşık 750-800 ton da solüsyonumuz mevcut durumda. Hava tarafında da 1750 ton solüsyon, yaklaşık 750-800 ton da sodyum, potasyum solüsyon hem asfalta hem betona hazır durumdayız. Tüm hazırlıklarımız bitti, kışı bekliyoruz. İnşallah kolay bir kış geçer, geçen seneki gibi.

15 Ocak’a kadar kar gözükmüyor

En son meteoroloji ile görüştüğümüzde, burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 tane istasyonu var. Oradan tüm bilgileri anlık olarak alıyoruz. Havalimanı özelinde ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün havalimanındaki birimi ile görüştüğümüzde şu ana kadar Ocak 15’ine kadar ortasına kadar bir kar gözükmüyor. Ama bu senin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.

SHGM’nin talimatıyla her sene MADKOM toplantısı yapıyoruz, kışa hazırlık toplantısı olarak. Havayolları, yer hizmetleri tüm paydaşlarla birlikte. Bu toplantıda kararları alıyoruz, kar yağışında nasıl mücadele edeceğimizi, öncelikli alanları nereleri yapacağımızı DHMİ ile beraber, kararımızı alıyoruz kar yağışı başladıktan sonra aksiyona başlıyoruz. Yağışın şiddetine göre, iki pist, üç pist, tek pist açma senaryoları hepsi hazır. Tüm paydaşlar bilgilenmiş durumda, hazırlıklarımızı bitiriyoruz ona göre işlem yapıyoruz."