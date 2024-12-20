Tesla için dikkat çeken karar! Cybertruck, Model 3 ve Model Y için risk uyarısı yapıldı

Elon Musk’ın Tesla’sı için ABD’den kritik risk uyarısı geldi. Tesla’nın çığır açan aracı olarak bilinen Cybertruck’ın da aralarında bulunduğu 200 bin araç için geri çağırma duyurusu yayımlandı. Araçlar içinde Türkiye’de en çok satan Model Y ve Model 3’te bulunuyor.

ABD’den Tesla için hayati uyarı geldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de bulunan 694 bin 304 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Tesla şirketinin ABD'deki 694 bin 304 aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma duyurusu kapsamında 2024 Cybertruck, 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y araçlar yer aldı.

Sürüş sırasında 'arıza' yaşanabilir

NHTSA açıklamasında, geri çağırmanın gerekçesi olarak, “Lastik basıncı izleme sisteminin (TPMS) uyarı ışığının sürüş sırasında yanık kalmayabileceği ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceği” gösterildi.

Çarpışma riskini artırıyor

Yanlış şişirilmiş lastiklerin çarpışma riskini artırması nedeniyle bu tür araçların Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartlarına uymadığı aktarıldı. Öte yandan Tesla, sorunu çözmek için ücretsiz olarak bir yazılım güncellemesi yayınladığını bildirdi.