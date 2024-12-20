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Mehmet Şimşek, Umman'la imzalanan anlaşmayı paylaştı

Şimşek, Türkiye-Umman KEK toplantısında pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek, Umman'la imzalanan anlaşmayı paylaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptının imzaladığını söyledi.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık" dedi.

Şimşek, "Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik" şeklinde görüş belirtti.

 

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