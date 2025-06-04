  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BofA'dan TCMB için faiz tahmini!
Takip Et

BofA'dan TCMB için faiz tahmini!

BofA, TCMB'den temmuz ayı için 200 baz puan faiz indirimi beklentilerini koruduklarını söylerken, haziranda indirim için çok erken olduğunu değerlendirdi ve 2025 sonu enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BofA'dan TCMB için faiz tahmini!
Takip Et

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), dün açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında gelen mayıs ayı enflasyon verisinin ardından değerlendirmede bulunan yabancı kurumlar arasına katıldı.

BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) temmuz ayı için 200 baz puan faiz indirimi beklentilerini koruduklarının altını çizdi ve haziran ayında indirim için çok erken olduğunu değerlendirdi.

Ünlü banka, 2025 sonu enflasyon beklentilerini ise aşağı yönlü revize etti ve "Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28,1'den yüzde 27,7'ye revize ediyoruz ve risklerin dengelenmesini bekliyoruz" şeklinde ifade etti.

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli olduMevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli olduEkonomi
TL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesindeTL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesindeEkonomi
Ekonomi
Fitch, Türk bankalarındaki riskleri sıraladı
Fitch, Türk bankalarındaki riskleri sıraladı
Türk-İş Başkanı Atalay'dan zam çağrısı: İşçilerin sesine kulak verin
Türk-İş Başkanı Atalay'dan zam çağrısı: İşçilerin sesine kulak verin
Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Starbucks'tan zam kararı: İşte yeni fiyat listesi...
Starbucks'tan zam kararı: İşte yeni fiyat listesi...
İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü
İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü
Doğu Karadeniz'de ihracat atağı: 5 ayda 707 milyon dolar gelir!
Doğu Karadeniz'de ihracat atağı: 5 ayda 707 milyon dolar gelir!