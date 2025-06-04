Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları mayısta aylık yüzde 2 arttı. Nisan ayında aylık artış yüzde 2,65 oranında gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) mayısta aylık yüzde 2,09 yükseliş görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) ise mayısta aylık yüzde 2,25 artış kaydetti.