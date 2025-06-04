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TL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde

Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL'nin reel değeri, 2024 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Haber Merkezi
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TL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09’a geriledi.

REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, dolar bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,75, euro da yüzde 2,37 oranında değer kazandı. TÜFE ise, bir önceki aya göre yüzde 1,53 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,48 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

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