Kayseri'de Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Kayseri Olay'ın haberine göre, 2004 yılında kadın hastalıkları ve doğum alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Hüma Hastanesi, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla gündeme gelmişti. Eski BYZ Garaj Alışveriş Merkezi hastane binasına dönüştürülmüştü. Hüma, aynı zamanda kentteki bir oteli de yenileyerek Crowne Plaza markasıyla yeniden hizmete açmıştı. Toplamda 20 milyon doları bulan bu yatırımların hastanenin mali yapısını zora soktuğu iddia edildi.