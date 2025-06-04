TCMB: Enflasyon eğilimi kademeli şekilde yavaşlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda, kaydedildi.

TCMB, TÜİK tarafından yayımlanan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin kullanıldığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Ana eğilim üç aylık hareketli ortalamalarla incelendiğinde, kademeli yavaşlama eğiliminin devam ettiği gözlenmiştir" denildi.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 1,53 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 2,45 puan düşüşle yüzde 35,41 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon, temel mallarda sınırlı olmak üzere, tüm ana gruplarda gerilemiştir. Aylık bazda dikkat çeken gruplar, fiyatı düşüş sergileyen gıda ile birlikte fiyat artışı yavaşlayan hizmetler olmuştur. Mayıs ayında, gıda grubu fiyatlarındaki düşüşü işlenmemiş gıda alt grubu sürüklerken, işlenmiş gıda fiyat artışı zayıflamıştır. Meyve fiyatlarındaki olumsuz görünümün devamına rağmen işlenmemiş gıda fiyatları sebze ve diğer bazı işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde gerilemiştir.

Enerji grubu aylık enflasyonunda, şebeke suyu fiyatlarındaki artışın yanında nisan ayında elektrikte mesken tarifelerinde yapılan düzenlemenin sarkan etkisi belirleyici olmuştur. Döviz kuru gelişmelerinin etkisi, zayıflayarak da olsa, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal fiyatları üzerinde hissedilmeye devam etmiştir. Giyim ve ayakkabı alt grubunda, devam eden sezon geçişine bağlı olarak fiyatlar yükselmiş, ancak fiyat artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük gerçekleşmiştir.

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yavaşlarken, bu gelişme kira dışında kalan tüm alt gruplar genelinde izlenmiştir. Aylık üretici fiyatları enerji grubu öncülüğünde görece güçlü bir artış göstermiş, yıllık üretici enflasyonu 0,63 puan artışla yüzde 23,13 olmuştur. Bu görünüm altında, mayıs ayında tüm ana eğilim göstergeleri bir önceki aya kıyasla gerilemiştir. Ana eğilim üç aylık hareketli ortalamalarla incelendiğinde, kademeli yavaşlama eğiliminin devam ettiği gözlenmiştir. "