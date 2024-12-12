İstanbul Havalimanı’nda Novikov Restaurant açıldı

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katı arındırılmış alanda açılışı yapılan

Restauranta TUM ve TRU CEO’su Sadettin Cesur, TAYA Grup Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen, Novikov Şefi Marti Pineda ve davetliler katıldı.



Açılışta konuşma yapan TUM-TRU CEO’su Sadettin Cesur, Novikov’un ilk havalimanı şubesini İGA İstanbul Havalimanı’nda açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı, dünya çapında bir yolcu deneyimi sunma vizyonunu destekleyen markalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TUM ve TRU olara biz de 65’ten fazla ulusal ve uluslararası marka ve 123’ten fazla işletme ile yolculara uçuş öncesi ve sonrası yiyecek ve içecek hizmeti sunuyor, havalimanındaki misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Mutfağı, hizmet anlayışı ve atmosferiyle Novikov da bundan böyle İGA İstanbul Havalimanı’ndaki misafirlerimize farklı ve eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak. Novikov’un tüm dünyadaki havalimanları arasından markasını taşımak için ilk olarak İGA İstanbul Havalimanı’nı seçmiş olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı… TUM ve TRU olarak, gastronomi alanında yol gösterici projeler geliştirmeye, farklı kültürlerden yolculara farklı alternatifler sunmaya ve ulusal ve uluslararası markaları misafirlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızın arkasında ise İGA İstanbul Havalimanı’nın üstün hizmet kalitesinin ve misafir deneyimine verdiği önemin de büyük payı var. Skytrax tarafından düzenlenen “Skytrax Awards”’ta “2024 En İyi Yeme & İçme Alanlarına Sahip Havalimanı” ödülüne layık görülmemiz de bunun bir göstergesi. Henüz çok yeni, 9 Aralık Pazartesi günü ise Gault & Millau Türkiye 2025 Rehber Ödülleri’nde “The Best Hospitality Award” dalında kazandığımız ödül, misafirlerimize sunduğumuz hizmet kalitesini bir kez daha tescilledi. Paydaşlarımızla birlikte kusursuz hizmet anlayışımızı sürdüreceğimize ve daha birçok ödüle ulaşacağımıza olan inancım da tamdır.”dedi

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, milyonlarca misafirimizi evinde hissettirmek en önemli önceliğimiz"

TAYA Grup Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Özkök yaptığı konuşmada “İGA İstanbul Havalimanı’nın, açıldığı günden bu yana sadece bir küresel aktarma merkezi değil, aynı zamanda modern altyapısı, geniş hizmet yelpazesi ve yolcu memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dünya standartlarında bir deneyim merkezi. Dünyanın en yoğun havalimanlarından, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun kesişim merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı olarak, milyonlarca misafirimizi evinde hissettirmek’, başka bir deyişle konforlu ve benzersiz bir seyahat deneyimi sunmak en önemli önceliğimiz. Bu yalnızca bir işletmeci olarak sorumluluğumuz değil, kültürümüzün, ‘Türk Misafirperverliği’nin de en güzel yansımadır. Dünya çapında birçok ödüle layık görülmüş hizmet kalitemizle, sadece seyahat edenler için değil, global ticaret, kültür ve gastronomi alanında da önemli bir buluşma noktası haline geldik. Yenilikçi projeler ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla, havacılık ve gastronomi endüstrisine yön veren bu büyük merkezde, dünyaca ünlü Novikov markasını ağırlayacağımızdan dolayı da çok mutluyuz. Bu vesileyle iş birliği yaptığımız tüm değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadesinde bulundu.

“Novikov olarak dünya çapında tanınan mutfak kültürümüzü İGA İstanbul Havalimanı'na taşımanın heyecanını yaşıyoruz"

Novikov Şefi Marti Pineda ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Novikov olarak dünya çapında tanınan mutfak kültürümüzü ve yenilikçi yaklaşımımızı şimdi İGA İstanbul Havalimanı'na taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Havalimanlarının yalnızca bir geçiş noktası değil, yolculara benzersiz deneyimler sunan birer keşif alanı olduğunu düşünüyorum. Bu vizyon doğrultusunda, İstanbul’un zengin kültüründen ilham alarak hazırladığımız seçkin Asya ve İtalyan lezzetleriyle misafirlerimize unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı gibi bir küresel merkezde, ilk havalimanı şubemizle yer almak bizim için büyük bir onur. Misafirlerimizi bu lezzet yolculuğuna davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”