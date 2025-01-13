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İstanbul Havalimanı’ndan dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA, vatandaşları bagaj dolandırıcılığına karşı uyardı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı’ndan dolandırıcılık uyarısı
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İGA İstanbul Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, iGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır.

"Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçının"

Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız. Şüpheli reklam veya bağlantıları [email protected] adresine iletmenizi rica ederiz.” denildi.

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