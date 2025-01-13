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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu ve evleri vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu ve evleri vurdu! Ölü ve yaralılar var
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Selahaddin Okulu'nu vurdu.

Saldırıda, 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Cenazeler, yakınlarının göz yaşları içinde bölgedeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde Filistinli "Cerade" ve "Hatir" ailelerinin evini vurdu. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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