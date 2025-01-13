Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan Büyükelçiliği'ni yeniden açıyor

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtildi.

"Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor"

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bu yönde bir talimat verdiğine işaret edilen açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.