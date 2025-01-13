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İsrail, Batı Şeria'da 70 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Batı Şeria'da 70 Filistinliyi gözaltına aldı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde pek çok evi bastı.

"İsrail, Deyr İstiya beldesinin giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattı"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail güçlerinin son günlerde Deyr İstiya beldesine sürekli baskınlar düzenlediği ve beldenin giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Deyr İstiya beldesinde aralarında yaşlıların da olduğu yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Haris köyünde de bir dükkana baskın yaptığı, Cenin kentinde de Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilerin araçlarına taşla saldırarak zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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