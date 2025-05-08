  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teklif Meclis'te: Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport yolu
Takip Et

Teklif Meclis'te: Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport yolu

Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport yolu açılıyor. Eğer Meclis'e sunulan kanun teklifi kabul edilirse bu meslek grupları en az 10 yıl kıdem şartıyla hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teklif Meclis'te: Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport yolu
Takip Et

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan teklif, meslek mensuplarının uluslararası seyahatlerde karşılaştığı vize engellerini kaldırmayı hedefliyor.

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi görevleri yürütüyor. Bu görevlerin uluslararası alanda etkin bir şekilde yerine getirilmesi için sıkça yurt dışı seyahat da gerekiyor. Yeşil pasaport hakkı, vize süreçlerini ortadan kaldırarak bu faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlayacak.

Teklif Meclis'e sunuldu

İçişleri Komisyonu’na gönderilen kanun teklifi, yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin yasalaşması halinde 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip muhasebeciler ve mali müşavirler yeşil pasaport hakkına kavuşacak.

Gündem
Tuzla'da sabah saatlerinde tekneler alev alev yandı!
Tuzla'da sabah saatlerinde tekneler alev alev yandı!
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açtı
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açtı
Koruma ekibi değişecek mi? CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi
Koruma ekibi değişecek mi? Özgür Özel yanıt verdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 2 şahıs Gürcistan'da yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 2 şahıs Gürcistan'da yakalandı
İstanbul'da fabrika yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da fabrika yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek