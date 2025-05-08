İsrail uçuşlarını askıya almışlardı! Havayolu şirketleri iptal sürelerini uzattı

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından İsrail'e uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptali sürelerini uzattı.

Uçuşlar askıya alınmıştı

Israel Hayom'un haberine göre, Ben Gurion Havalimanı'nda faaliyet gösteren yabancı hava yolu şirketleri Yemen'deki Husilerin saldırısı sonrası önemli ölçüde azaldı.

Daha önce uçuşları 6 Mayıs'a kadar askıya aldığını açıklayan İngiliz hava yolu şirketi British Airways, bu süreyi 15 Haziran'a kadar uzattı.

Uçuş iptal süreleri uzatıldı

İspanyol hava yolu şirketi Iberia Express de İsrail'e uçuş iptallerinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

The Times of Israel, Amerikan hava yolu şirketleri United ve Delta'nın da uçuşlarını askıya aldığı süreyi uzattığını aktardı.

Daha önce İsrail'e 9 Mayıs'a kadar uçuş yapmayacağını duyuran United'ın 18 Mayıs'a, 6 Mayıs'a kadar uçuş yapmayacağını duyuran Delta'nın ise 19 Mayıs'a kadar Tel Aviv seferlerini iptal ettiği kaydedildi.

İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyecekler

İsrail basınına göre, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde barındıran Lufthansa Grubu 11 Mayıs'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyecek.

Aegean (Yunanistan) 14 Mayıs'a, Air France (Fransa) 13 Mayıs'a, ITA (İtalya) ve LOT (Polonya) 12 Mayıs'a, Wizz (Macaristan), Ryanair (İrlanda) ve Air Baltic (Letonya) 11 Mayıs'a kadar Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.