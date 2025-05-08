Putin, 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle eski Sovyet halklarını kutladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Hitler Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümü vesilesiyle bazı yabancı ülkelerin liderlerini ve vatandaşlarını tebrik etti.

Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ile İsrail'in liderlerine kutlama mesajı gönderen Putin, Gürcistan ve Moldova halkını kutladı.

Putin mesajında, Nazi işgalcilerine karşı omuz omuza cesurca savaşan ve özveriyle cephe gerisinde çalışan atalarının şanlı başarılarını ve büyük fedakarlıklarını kutsal bir şekilde andığını vurguladı.

Ortak tarihin çarpıtılması ve Nazilerin vahşetini aklama veya unutturma girişimlerine karşı koymak gerektiğini belirten Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine şükranlarını iletti.

Putin'den dostluk çağrısı

Putin, Gürcistan ve Moldova halklarına yönelik mesajında, "Bize miras bırakılan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma gibi güzel geleneklerin korunması, ortak tarihi mirasımızın unutulmasına ve dost halklar arasında ayrılık yaratılmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlama mesajında Ukrayna'ya yönelik bir detay yer almadı.