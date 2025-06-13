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Bakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere yapılan görüşmenin ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Fidan; Güler, Gürak, Kalın ve diğer yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdiklerini aktardı.

"Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bilgilendirildiğini belirten Fidan, ilgili kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'yi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Fidan, gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktararak, "Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir." dedi.

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