İran füzelerle vurdu, İsrail'de sirenler çaldı! İsrail, Tahran'ı hedef aldı

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla sekizinci gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar sekizinci günde de devam ediyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07:00 İsrail: Tahran'da füze üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusu sabah saatlerinde halka "sığınaklardan çıkabilirsiniz" duyurusu yaptı.

İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık. Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

06:30 İran: Nevatim Hava Üssü'nü hedef aldık

İran sabah saatlerindeki saldırıda İsrail'in İran'ın güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı.

İsrail medyası, kente düzenlenen İran saldırısında savunma şirketi Elbit'in hedef alındığını, ancak füzenin saparak 150 metre ilerideki bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda 18 kişi yaralandı.

Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının sona erdiği bildirildi. Açıklamada "İran'dan İsrail'e 5 ila 7 füze ateşlendi" denildi.

Eş zamanlı olarak İran'a yapılan saldırıların merkezlerinden Nevatim Hava Üssü'ne de saldırı yapıldı.

06:00 İran'dan yeni saldırı: İsrail'de sirenler çaldı

İsrail ordusu, sabaha karşı İran'dan yeni füzelerin ataşlendiğini duyurdu.

İran'dan balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

04:00 İsrail'in saldırılarında 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti

İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı.

Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.

Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.

02:30 İsrail, İran’daki bir sanayi bölgesine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle boşaltma uyarısı yaptı

İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletinde “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail, İran içindeki sivil alanlara yönelik doğrudan saldırı öncesinde, daha önce 16 Haziran’da başkent Tahran’daki bir bölge için de benzer bir uyarı yapmıştı.