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ABD-Ukrayna ekonomik iş birliği resmileşti: Parlamento anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, ABD-Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık" anlaşmasını onayladı.

Haber Merkezi
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ABD-Ukrayna ekonomik iş birliği resmileşti: Parlamento anlaşmayı onayladı
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Ukrayna Parlamentosu'nun, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs'ta imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Parlamentoda oylama yapıldı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması için parlamentoda oylama yapıldığını belirtti.

"Ukrayna'yı güçlendirmek için önemli bir adım atıldı"

Ukrayna Parlamentosu'nun söz konusu anlaşmayı onayladığını aktaran Şmigal, "Hep birlikte ekonomimizi canlandırmak, Ukrayna'yı güçlendirmek ve halkın refahını artırmak yolunda önemli bir adım attık" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 338 milletvekillinin anlaşmaya "evet" oyu verdiğini kaydetti.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının 1 Mayıs'ta imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu anlaşmayı değerlendirerek, "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." ifadesini kullanmıştı.

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