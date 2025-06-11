ABD Başkanı Trump: Fed faizi tam 1 puan düşürmeli

ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonrası Başkan Donald Trump yine hedefine ABD Merkez Bankası Fed’i koydu.

ABD’de mayıs enflasyonu sürpriz bir şekilde beklentilerin altında gerçekleşti.

Başkan Trump, kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fed’e yönelik “faiz indirme” baskısını yineledi. Trump, paylaşımında şunları söyledi:

“TÜFE AZ ÖNCE AÇIKLANDI. HARİKA RAKAMLAR! FED FAİZİ TAM 1 PUAN DÜŞÜRMELİ. BU SAYEDE VADESİ GELEN BORÇLARA ÇOK DAHA AZ FAİZ ÖDENİR. ÇOK ÖNEMLİ!!!”