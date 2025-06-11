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ABD Başkanı Trump: Fed faizi tam 1 puan düşürmeli

ABD’de enflasyon beklentilerin altında açıklandı. ABD Başkanı Trump’ın hedefinde yine Fed vardı. Verileri “harika” olarak değerlendiren Trump, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Fed faizi tam 1 puan düşürmeli
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ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonrası Başkan Donald Trump yine hedefine ABD Merkez Bankası Fed’i koydu.

ABD’de mayıs enflasyonu sürpriz bir şekilde beklentilerin altında gerçekleşti.

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Başkan Trump, kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fed’e yönelik “faiz indirme” baskısını yineledi. Trump, paylaşımında şunları söyledi:

“TÜFE AZ ÖNCE AÇIKLANDI. HARİKA RAKAMLAR! FED FAİZİ TAM 1 PUAN DÜŞÜRMELİ. BU SAYEDE VADESİ GELEN BORÇLARA ÇOK DAHA AZ FAİZ ÖDENİR. ÇOK ÖNEMLİ!!!”

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