MİT, Reyhanlı saldırısı failini yakaladı!
MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.
Patlamada kullanılan bombaları temin etti
MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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