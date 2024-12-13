Transavia Hava Yolları'nın Bordo-İstanbul seferlerine başladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Transavia Hava Yolları, Bordo'dan İstanbul Havalimanı'na haftada iki kez sefer düzenleyecek.

Açıklamada, "İGA, Transavia Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarını genişlettiğini ve 2024-2025 yıllarında Fransa'dan yeni rotalar sunacağını duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Transavia'nın yeni rotaları için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verildi.