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İstanbul Havalimanı'nda 3 pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan’da 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi. Yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı’nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa’da bir ilk olacak” dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'nda 3 pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda uygulanmaya başlayacak olan Eşzamanlı Bağımsız 3’lü Pist Operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknoloji sistemi bünyesinde barındırdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydederek, “17 Nisan’da İstanbul Havalimanı 3 pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa’da bir ilk olacak.” ifadelerini kullandı.

Operasyonel sebepli gecikmeler minimuma inecek

Çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, yeni uygulama ile 3 pistten eşzamanlı iniş ve eş zamanlı kalkış yapılabileceğini belirterek, İstanbul Havalimanı’nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, “Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri de minimuma indireceğiz. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak” şeklinde konuştu.

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