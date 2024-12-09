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Konkordato talebi reddedildi: Ünlü cam firması iflas etti

Bursa Körfez Cam Alüminyum Şirketi iflas etti. Konkordato talebi reddedilen firma için mahkeme, tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi. İflas kararı 4 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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Konkordato talebi reddedildi: Ünlü cam firması iflas etti
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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, borca batık durumda olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak firma, iflas kararıyla karşı karşıya kaldı.

Konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlandı

2021 yılında faaliyete başlayan şirket, Eylül ayında konkordato talebinde bulunmuş ve Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kendisine 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Bu süreçte firmanın mali yapısını düzeltmesine yönelik çabalar sürerken, mahkeme geçici mühletin sonunda konkordato talebini reddetti ve iflasına karar verdi.

Mahkeme kararı açıklandı

Mahkemenin aldığı karar kamuoyuyla şu ifadelerle paylaşıldı:

“Davacı, Bursa Ticaret Siciline 114290 sicil numarasıyla kayıtlı olan Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin borca batık olduğu anlaşıldığından, 4 Aralık 2024 saat 14:33 itibarıyla iflasına ve tasfiye sürecinin basit tasfiye usulüne göre yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, konkordato komiseri Nesrin Beşe’nin görevinin sonlandırılmasına ve mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmedilmiştir. İflas kararının gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırılmıştır.”

İflas süreci resmi olarak başladı

Mahkemenin kararıyla birlikte şirketin konkordato süreci sona ererken, iflas tasfiyesi resmen başlamış oldu.

Karar, şirketin mali yapısında yaşanan ağır sorunların çözülemediğini ve borçlarını ödeme gücünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Karar'da yer alan habere göre, bu iflas kararı, ekonomik dalgalanmaların Türkiye genelinde şirketler üzerindeki etkisinin bir yansıması olarak değerlendirilirken, sürecin detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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