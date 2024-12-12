Alpay Mermer 2025 eşitlik vizyonunu ortaya koydu: Gücümüz Eşitlik

Alpay Mermer, sektörde bir ilke imza atarak toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir değer haline getiren GÜCÜMÜZ EŞİTLİK projesini Kadın Dostu Markalar Platformu iş birliğiyle hayata geçirdi. 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen lansman etkinliği ve eğitim programında, evde ve işte eşitlik temalarına öncelik verildi.

Program, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti

İlk günü merkez fabrikada, ikinci günü daha geniş bir katılımla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında, Kadın Dostu Markalar Yetkinlik ve Gelişim Akademisi (KDM Akademi) Direktörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı ve Siyaset Bilimci Buket Güngen, çalışanlara “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Evde ve İşte Eşitlik” konularında eğitimler verdi. Eğitimlerin kurum kültürü açısından önemini vurgulayan bir diğer detay ise çalışanların geniş katılımına olanak sağlamak amacıyla, Alpay Mermer’de üretimin belirli hatlarının durdurulmasıydı. Bu sayede tüm program geniş bir katılımla hayata geçti ve güçlü bir farkındalık etkinliği olarak öne çıktı.

Bu kapsamlı proje, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’de kendi sektöründe ilk kez FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) sertifikasını alarak büyük bir başarıya imza atan ve ayrıca TİM WINGS programı kapsamında "İhracatta Kadın Girişimci ve Kadın Dostu Şirket" projesini başarıyla tamamlayarak TSK 645 belgesini kazanan Alpay Mermer’in, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürüne entegre etme ve sektöre örnek olma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Lansman etkinliğinde çalışanlara, özel tasarlanmış mesaj içeren tohum kartları hediye edildi. Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, mesajını çalışanlarına okuyarak eşitlik için ilham verici bir çağrıda da bulundu: "Her tohum bir umudu, her umut bir değişimi temsil eder. Eşitliğin filizlendiği, kök saldığı ve geleceği yeşerttiği bir dünya için birlikte güçleniyoruz. Bu çiçek tohumları hepimizin katkısıyla büyüyerek adil bir geleceğin simgesi olacak ve yanı başımızda rengârenk filizlenecek."

Alpay Özmen, bu projenin yalnızca çalışanlar için değil, madencilik sektörü için de ilham verici bir proje olarak öne çıktığına olan inancını vurguladı.

Kadın Dostu Markalar Platformu Başkanı Nazlı Demirel, proje hakkında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "GÜCÜMÜZ EŞİTLİK, sadece bir farkındalık programı değil, toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasında bir değer olarak kökleşmesini sağlayacak bir vizyonun yansımasıdır. Bu tür projeler, yalnızca kurumların iç yapısını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda daha eşit ve sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutar.”

"Alpay Mermer'in vizyonu, tüm iş dünyasında eşitlik odaklı bir kültür dönüşümüne liderlik etmek"

Demirel, Alpay Mermer’e, bu vizyonu hayata geçirerek sürdürülebilir bir kalkınma modeli ve eşitlik yaklaşımı sergilediği için tebrik ve teşekkürlerini sunarak sözlerine devam etti:

“2024 yılında ilk adımları atılan proje, 2025 yılı boyunca devam ederek her ay farklı bir tema ile toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitim programları, atölyeler ve farklı etkinliklerle desteklenecek olan proje, yıl sonuna kadar çalışanların tamamını kapsayan bir dönüşüm sürecini hayata geçirecek. Alpay Mermer’in bu projeyle misyonu, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürülebilir bir değer haline getirerek kurum içinde eşitlik bilincinin ve dayanışmanın güçlenmesini sağlamak. Vizyonu ise yalnızca kendi sektörüyle sınırlı kalmayarak, tüm iş dünyasında eşitlik odaklı bir kültür dönüşümüne liderlik etmek.

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun paydaş desteğiyle geliştirilen bu proje, Türkiye’nin iş dünyasında fark yaratan uygulamalara örnek teşkil ediyor. Proje hem yerel hem de global çapta daha adil bir gelecek için güç birliği yapmanın mümkün olduğunu gösteriyor.”