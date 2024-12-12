Cem Boyner’den Dünya Mağazacılar Günü mesajı: Mağazacılığın yeni yüzünü birlikte inşa ediyoruz

Boyner Grup’un 2012 yılından bu yana kutladığı “12 Aralık Mağazacılar Günü”, perakende sektörünün en özel günlerinden biri olmaya devam ediyor.

Her yıl sektördeki emekçilerin özverisini kutlamak ve mağazacılığın büyümesine katkı sağlayan çalışanları onurlandırmak amacıyla 12 Aralık Mağazacılar Günü Boyner Grup mağazalarında “Süper Kahramanlar Aramızda" temasıyla dolu dolu aktivitelerle kutlandı.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Ne mutlu ki her yıl ailemiz daha da büyüyor ve başarı yolculuğumuzu daha aydınlık bir gururla sürdürüyoruz. Boyner Grup’a bağlı mağazalarımızda müşterilerimize sunduğunuz emek, özveri ve eşsiz deneyim sayesinde, sektörde bir adım önde olmaya, güven inşa etmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Mağazacılığın tanımını değiştirdik”

Boyner Grup çatısı altında 6 grup şirketi ve 8 binden fazla çalışanıyla Türkiye’de mağazacılığın tanımını değiştirdiklerini söyleyen Cem Boyner şöyle devam etti: “Mağazacılık, özveri ve emekle hayat bulan bir meslek. Bugün, mağazalar yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkarak, birer buluşma noktası, bir yaşam tarzının yansıması haline geldi. İşimizin geleceğini şekillendiren ve her gün müşterilerimize içten bir karşılama ile samimiyet sunan ekibimizin gücü, bu dönüşümün en önemli kaynağı. Yeniliklerle dolu bir geleceği birlikte inşa ediyor ve müşterilerimize sadece alışveriş değil, unutulmaz anılar da sunmayı hedefliyoruz. Bu yüzden başarı hikayemizin her adımında emeği olanlara teşekkür ediyor, bu zor mesleği layıkıyla yerine getiren tüm mağaza çalışanlarını da yürekten kutluyorum.”