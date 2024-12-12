GYODER Ankara Temsilciliği’ne Ebru Öz yetkilendirildi

Lal GayrimenkulYönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER)’in Ankara Temsilciliğine getirildi.

"GYODER Ankara temsilcisi olarak seçilmekten büyük gurur duyuyorum"

GYODER Ankara temsilcisi olarak seçilmekten büyük gurur duyduğunu belirten Öz, yeni göreviyle ilgili açıklamasında şunları söyledi;

“GYODER gibi sektörü ve kamu otoritesini doğru yönlendirme, sektörü daha ileriye taşıma konusunda önemli bir misyon üstelenen bir kuruluşta şehrimizi temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Sektörün sürekli gelişimi ve özellikle sürdürülebilirlik tahsisi için Türkiye’nin başkentinden sağlanabilecek tüm katkıyı önceliğimiz olarak belirliyoruz.” dedi.

Lal GayrimenkulAnkara’dan gayrimenkul sektörünün nabzını tutuyor

Lal Gayrimenkul Değerleme Şirketi sunduğu güvenilir ve yüksek kaliteli değerleme hizmetleriylesektörde güvenilirliğini pekiştirerek gayrimenkul yatırımlarının sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratması hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.