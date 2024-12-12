GCM Yatırım, Akdeniz Bölgesi’nde yeni yatırım ofisleriyle büyümeye devam ediyor

Türk sermaye piyasalarının önemli yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım, şirket yatırımcılarına daha yakın olabilmek için hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Adana’daki başarılı çalışmalarının ardından Akdeniz’in önemli şehirleri olan Mersin ve Antalya’da da yeni yatırım ofisleri açarak hizmet ağını genişleten şirket, bölgenin ekonomik dinamizmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yeni yatırım ofisleri yatırımcıların bilinçli yatırım kararları almalarını sağlıyor

Yeni yatırım ofisleri, yatırımcılara birebir hizmetler sunarak onların finansal bilgi birikimlerini artırmayı ve daha bilinçli yatırım kararları almalarını sağlamayı amaçlıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı ile dikkat çeken GCM Yatırım, bu ofislerde yatırımcılara dünya standartlarında çözümler sunmayı planlıyor. Şirketin geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, Mersin ve Antalya’daki yatırımcılara bölgesel piyasa dinamiklerine uygun fırsatlar sunarak yerel ekonomiyi de destekleyecek. Mersin ve Antalya’daki ofisler, GCM Yatırım’ın sunduğu Borsa İstanbul pay piyasası, VİOP ve yurtdışı piyasalar gibi tüm yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırırken, yatırımcılar da ihtiyaç duyduğu tüm finansal çözümlere ulaşabilecekler.